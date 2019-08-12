Киевская пропаганда разродилась очередной безумной идеей про «Русь-Украину»

12.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна поменять свое название, а также принять новый государственный гимн и флаг, который будет играть разными цветами.

Об этом в интервью интернет-изданию «Апостроф» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, по словам которого, «нужно «нужно сделать интересное предложение региональным соседям».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я бы переименовал государство. Делал Русь-Украину, менял вплоть до флага и гимна. У меня есть мысль сделать первый в мире флаг, который меняет цвет за счет современных средств. Например, сине-желтый, который перекрашивается в красно-черный. И вершиной всего этого должна стать золотая корона, на которой написано «Русь-Украина», которая становится проектом политического национализма, политической нации. Процесс, который включает в себя все, заявляет права наследия на Киевскую Русь, и поднимается Киев как новая региональная сила», – сказал пропагандист.

С этой позиции, продолжает он, следует уже «идти с предложениями политического, военного, экономического союза ко всем ближайшим соседям и по-другому начинать разговаривать с Европой».