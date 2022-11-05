Киевская пропаганда: «Солженицын еще страшнее Путина»

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Новости Украины

Писатель-антисоветчик Александр Солженицын, в свое время обласканный на Западе, является учителем российского президента Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет пропагандирующий русофобию журнал «Український тиждень».

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Издание вспоминает письмо Солженицына президенту Ельцину в 1991-м, в котором писатель просил того «защитить интересы тех многих миллионов, которые совсем не желают от нас отделяться», а также говорил, что Новороссия и многие места Левобережья никогда не принадлежали исторической Украине.

«Наряду с Солженицыным-антисоветчиком всегда существовал Солженицын-империалист, которому хотелось кроить карту мира, на основе русской имперской мифологии», – считает журнал.

По словам автора, «доказательств имперства Солженицына достаточно.

«В 1998 году, когда независимая Украина уже полностью состоялась, Солженицын написал эссе «Славянская трагедия», в котором оплакивал «искусственное разделение восточного славянства». Прежде всего, он имел в виду «12 миллионов русских», которые на тот момент якобы жили в Украине, а, следовательно, якобы были «оторваны» от своей родины. После аннексии Крыма в 2014 году, выступая перед Федеральным собранием, Путин повторит Солженицына почти дословно, назвав россиян «величайшим разделенным народом мира», – продолжает журнал.

Кроме того, литератор-антисоветчик охарактеризовал украинских националистов как «маргинальную, но агрессивную и влиятельную силу, набрасывающую украинцам «ложный путь».

«Одним словом, все то же, что Путин утверждает с 2014 года, а с февраля 2022 – повторяет почти дословно», – отмечается в публикации.

Журнал не сомневается, что сегодня писатель бы поддержал вхождение Крыма и Донбасса в состав РФ и СВО.

«То, что реставратор советчины Путин и маститый антисоветчик Солженицын наконец-то стали союзниками, вполне естественно, ведь они сходились в главном – в имперском мировоззрении, центральным вопросом которого является вопрос Украины», – говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что нужно убедить Запада в опасности Солженицына.

«В определенном смысле, наследие Солженицына даже более опасно, чем то неразборчивое лепетание, которое ныне генерирует Москва. Путинский империализм вызывает отвращение. Солженицын до сих пор остается на Западе авторитетом, которого не стыдно цитировать в порядочном обществе. Интеллектуалы, очарованные образом нобелиата, борца с советским тоталитаризмом обычно не обращают внимания на то, что собственные взгляды Солженицына были не менее геноцидальны, чем взгляды создателей ГУЛАГа. Это очевидно для нас, но совсем не очевидно для них. Но кто, как не мы, должны указать Западу, что его интеллектуальная оптика уже давно нуждается в серьезном апгрейде?», – резюмирует «УТ».