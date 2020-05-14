Киевская пропаганда трубит о скором разгроме Черноморского флота

14.05.2020, Киев, Игорь Петров

Противокорабельные ракеты, которые США поставят Украины, станут «оружием меняющие правила игры» в Черном море и обеспечат Украине победу.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил киевский пропагандист и блогер Алексей Арестович, которого украинские СМИ обычно называют военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из ключевых моментов – эта поставка управляемого ракетного оружия, противокорабельных ракет типа «Гарпун». У нас свои есть, «Нептун» плюс «Гарпун». Это мощнейшее средство.

Оно имеет значение тактического ядерного оружия. И, естественно, никаких десантных операций, ни каком храбром нападении на наши корабли речи не идет. Потому что как бы россиянине не накачивали Черноморский флот, он слабенький сам по себе, даже по советским меркам. И поражение 3 – 4 – 5 единиц кораблей в случае крупного конфликта или в региональных конфликтах им хватит, война тут же прекратится. Точнее, война может не прекратится, но наступательный порыв будет сбит.

И это радикальное изменение правил игры, это то, что в английской военной литературе называется game changer weapon – оружие меняющие правила игры.

И они долго мучились еще при Обаме и при начальном Трампе делать это или нет, но последовательная политика deep state «передавила» эту историю и нас ждут серьезные поставки оружия именно здесь и сейчас. Это не заслуга Трампа, не заслуга Зеленского, это естественно, сработала американская deep state, вот эта машина военно-политическая», – сказал Арестович.