Киевская пропаганда: У нас есть полное право поднять украинский «прапор» над Красной площадью

24.05.2022  20:33 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Внутри ВСУ есть люди, совершенно серьёзно настроенные воевать до взятия Москвы.

Об этом в эфире радио НВ заявила киевская пропагандистка и главред украинского издания lb.ua Соня Кошкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутри ВСУ есть люди, совершенно серьёзно настроенные воевать до взятия Москвы. Об этом в...

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«Думаю, что всё будет происходить поэтапно, кусочками. То есть, для меня полной победой будет: первый этап – это, как говорит Зеленский, возвращение к действующим границам на 24 февраля. Второй этап – возвращение украинского Крыма и украинского Донбасса. А третий этап – тут я ставлю большой знак вопроса.

Потому что одно дело нам обороняться в своих границах, но мы прекрасно знаем, что внутри армии есть настроения о том, что неплохо было бы поднять украинский флаг над Красной площадью. Надо ли оно нам – большой вопрос, но моральное право у нас есть точно. Как будут развиваться события, я не знаю, сейчас об этом говорить слишком рано. Но повторю, моральное право ответить врагу на его территории – у украинцев точно есть», – вещала Кошкина.

«Спасибо. Да, мы можем начать сначала с Курской, Брянской, Белгородской областей. Тех, у которых есть общая граница с Украиной», – обрадовался радиоведущий.

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