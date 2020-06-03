Киевская пропаганда увеличивает пропасть между Донбассом и Украиной

03.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

При президенте Украины Владимире Зеленском Киев продолжает поливать грязью Донбасс, причем отнюдь не слабее, чем при прежнем режиме.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Для подготовки постановочных видеосюжетов вчера вблизи позиции минометного расчета, который вел огонь по селу Петровскому, находилась группа журналистов украинского телеканала «1+1» под руководством Андрея Цаплиенко. Как сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР, в ходе ведения огня ранение получил видеооператор, который пытался снять вблизи выход мины из ствола. При этом в средствах массовой информации Украины данный факт не подтвердили, но и не опровергли», – отметил Муратов.

Кроме того, он напомнил, что вчера же украинские журналисты безуспешно пытались представить переход пьяным украинским военнослужащим границы с Крымом как похищение его сотрудниками ФСБ.

«Сокрытие и замалчивание инцидентов, искажение фактов и откровенная ложь – характерные особенности работы украинской информационно-пропагандистской машины. Это целенаправленная государственная политика, которую Зеленский продолжил вслед за своим предшественником.

Украинская журналистика давно перестала быть свободной и обслуживает интересы правящих и финансовых элит. Те немногие, кто не поступился честью и совестью, подвергаются преследованиям и насилию со стороны праворадикальных боевиков – на это в своих отчетах постоянно указывают правозащитные организации. Для наиболее непримиримых борьба заканчивается трагически, как это было с Олесем Бузиной и рядом других журналистов», – подчеркнул общественник.

Более того, по его словам, эти преступления не расследуются, а виновные остаются безнаказанными, что порождает вседозволенность и беспредел.

«Замалчивание и однобокое освещение событий на территории Донбасса со стороны украинских журналистов ведет к увеличению пропасти во взаимопонимании, вражде и ненависти, что снижает шансы на мирное урегулирование конфликта», – резюмировал Муратов.