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13.08.2021
 
Дзен, Украина
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Киевская пропаганда в ужасе: «У РФ развязаны руки для войны с Украиной»

Новости УкраиныДля Украины российский газопровод «Северный поток-2» имеет геополитическое и военное, а не экономическое значение....

Для Украины российский газопровод «Северный поток-2» имеет геополитическое и военное, а не экономическое значение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет киевская антироссийская пропагандистка Лариса Волошина.

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«Украинская власть долго говорила про убытки из-за потери транзита. И получила от Байдена и Меркель обещание денег. По обнародованным документам, Германия предоставит Украине 200 миллионов евро финансовой помощи. Еще 70 миллионов евро Берлин обязуется направить на реализацию двусторонних украинского-германских проектов в области энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов для инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности», – напоминает автор.

Кроме того, продолжает она, еще есть обязательства Германии принять меры в случае попыток Кремля использовать трубопроводы как оружие против Украины.

«Вот только «Северный поток-2» имеет геополитическое военное, а не финансовое значение. Его достройка развязывает руки России относительно полномасштабной войны с Украиной. Предусмотрены в соглашении между США и Германией меры, если Москва будет усиливать агрессию? Нет. Говорили о деньгах – получили деньги. Именно украинская власть смещала акценты. Даже всерьез рассматривала возобновлении прямых поставок российского газа в Украину», – сокрушается Волошина.



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