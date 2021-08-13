Киевская пропаганда в ужасе: «У РФ развязаны руки для войны с Украиной»

13.08.2021

Новости Украины

Для Украины российский газопровод «Северный поток-2» имеет геополитическое и военное, а не экономическое значение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет киевская антироссийская пропагандистка Лариса Волошина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Украинская власть долго говорила про убытки из-за потери транзита. И получила от Байдена и Меркель обещание денег. По обнародованным документам, Германия предоставит Украине 200 миллионов евро финансовой помощи. Еще 70 миллионов евро Берлин обязуется направить на реализацию двусторонних украинского-германских проектов в области энергетики. Кроме того, США и Германия создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов для инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности», – напоминает автор.

Кроме того, продолжает она, еще есть обязательства Германии принять меры в случае попыток Кремля использовать трубопроводы как оружие против Украины.

«Вот только «Северный поток-2» имеет геополитическое военное, а не финансовое значение. Его достройка развязывает руки России относительно полномасштабной войны с Украиной. Предусмотрены в соглашении между США и Германией меры, если Москва будет усиливать агрессию? Нет. Говорили о деньгах – получили деньги. Именно украинская власть смещала акценты. Даже всерьез рассматривала возобновлении прямых поставок российского газа в Украину», – сокрушается Волошина.