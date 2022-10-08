Киевская пропаганда: «Война должна прийти в дом каждому русскому»

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Новости Украины

Украина следует стремиться к тому, чтобы нанести РФ военное поражение на российской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор украинского Института мировой политики Евгений Магда, отвечая на вопрос, когда развалиться Россия.

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«Чтобы это произошло, нужно военное поражение, факты и последствия которого власть не сможет скрыть от граждан. Произошедшее на Харьковщине этому способствует, но не решает полностью дела. Поражение должно быть на территории самой России. Война должна прийти в дом каждому русскому. История с «хлопками», которая сейчас происходит на Белгородщине или Курщине – еще не все. Когда война придет в Москву и Санкт-Петербург, будет совсем другой уровень», – сказал Магда журналу «Країна».

По его словам, война в Россию может прийти разными путями.

«Один из ближайших – мобилизация. Поскольку российские власти испытывают серьезные проблемы с живой силой в армии, попытаются через мобилизацию собрать новые подразделения. Такой шаг будет иметь плохие последствия для Кремля, потому что в русском общественном сознании мобилизация кажется синонимом слова «война». Они до сих пор боятся называть по имени, прикрываясь эвфемизмом «специальная военная операция». Война не то, на что русские обменивали свои свободы и ради чего поддерживали Путина», – продолжает киевский политолог.

Он полагает, что «Россия может быть демонтирована в нынешнем виде как единая страна».

«Сколько на ее территории возникнет новых государственных образований, вопрос дискуссионный. Не думаю, что будет 89, как ныне субъектов РФ. Меньше, но счет может идти на десятки», – резюмирует Магда.

Похожего мнения придерживается и покинувшая Крым майданщица Лариса Волошина, ставшая журналисткой в Киеве.

«Единственный сценарий сегодня для Российской Федерации – распад. Чтобы это предотвратить, Кремль должен возвратить оккупированные территории, упасть на колени и умолять простить. Но этого не произойдет. Мы отвоюем свои территории силой духа и оружия. Русский народ проигрывает. Это будет головокружительное поражение и приведет к огромному количеству беженцев, которые начнут бежать и в сторону Украины», – считает Волошина.