Киевская пропаганда встревожена: Рушится пропагандистское клише об «оккупации»

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Среди украинцев растёт мнение, что жители ЛДНР не «заложники», а сознательные сторонники Русского мира.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик Фонда «Демократические инициативы» Пётр Бурковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что большинство украинцев считает жителей ЛДНР «заложниками», однако вырос процент тех, кто их называет «приспособленцами» и «сторонниками Русского мира», что, по мнению участников конференции, несёт в себе конкретную опасность.

«К сожалению, общественное мнение инерционно, и чем больше длится оккупация, чем активнее будет идти паспортизация, тем более Россия будет использовать месседжи о паспортизации, о том, что большинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей хотят присоединения к России. Тем более будет расти мнение среди украинцев, что это действительно или сторонники Русского мира, или предатели, или просто равнодушные. Таким способом Россия тоже будет пытаться расколоть и внутри Украины, настроить одну часть граждан против другой», – заявил Бурковский.