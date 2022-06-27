Киевская ПВО успешно отработала по собственным ракетам – Минобороны РФ

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Новости Украины

За разрушения накануне гражданской инфраструктуры в Киеве украинской стороне стоит «поблагодарить» несогласованные действия собственной ПВО. Так, украинские С-300 были сбиты «дружественными» «Буками» при попытке отбить удар российских ракет по заводу «Артём».

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – напомнили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели: «Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала».

В Минобороны разъяснили события, которые привели к разрушениям гражданской инфраструктуры.

«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – объяснили в ведомстве.