«Киевская Русь – это Украина, но Путин хочет вернуть царскую Россию» – Кравчук

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Королева Великобритании Елизавета II якобы убеждена, что Киевская Русь и Украина – это одно и то же.

Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что за всю политическую карьеру самое большое впечатление на него произвела Елизавета II.

«Когда мы сели с ней говорить, она практически не говорил о политике. Она сказала, Киевская Русь, расскажите. А как украинцы живут, какие семьи, как питаются? Знаю, говорит, Киевская Русь – это прорыв был цивилизационный. Как вы чувствуете, что в Украине произошёл этот прорыв?» – рассказал Кравчук

«Я настолько был озадачен мыслями и разговором, слушая её и думая над тем, как сформулировать ответы на её вопросы, мы же не вдвоём сидели, всё же пишут, чтобы Украина выглядела красиво, мощно, чтобы все поняли, что Киевская Русь – это Украина. Я так и сегодня думаю, что это не просто колыбель, это Киевская Русь, это Украина, это наша гордость, и мы это должны нести кругом», – добавил экс-президент.

«Это вы Путину расскажите, он думает иначе почему-то», – отметил Гордон.

«Путину можно говорить, можно не говорить – его не переубедишь», – согласился Кравчук.

«Если бы сегодня вы и Путин встретились бы и у вас была какая-то доверительная беседа, что бы вы ему сказали?» – спросил пропагандист.

«Я бы ему сказал, что прожил очень большую жизнь и много видел. Меня интересует, лично сидим, без публикаций, вы действительно верите, что Россия может стать первой страной мира? Вы действительно верите, что может быть восстановлена территория царской России, и вы станете лидером этой страны – да или нет?» – добавил украинский экс-президент.