02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
Просмотров:

«Киевская Русь – это Украина, но Путин хочет вернуть царскую Россию» – Кравчук


Королева Великобритании Елизавета II якобы убеждена, что Киевская Русь и Украина – это одно и то же.

Об этом в ходе интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он заявил, что за всю политическую карьеру самое большое впечатление на него произвела Елизавета II.

«Когда мы сели с ней говорить, она практически не говорил о политике. Она сказала, Киевская Русь, расскажите. А как украинцы живут, какие семьи, как питаются? Знаю, говорит, Киевская Русь – это прорыв был цивилизационный. Как вы чувствуете, что в Украине произошёл этот прорыв?» – рассказал Кравчук

«Я настолько был озадачен мыслями и разговором, слушая её и думая над тем, как сформулировать ответы на её вопросы, мы же не вдвоём сидели, всё же пишут, чтобы Украина выглядела красиво, мощно, чтобы все поняли, что Киевская Русь – это Украина. Я так и сегодня думаю, что это не просто колыбель, это Киевская Русь, это Украина, это наша гордость, и мы это должны нести кругом», – добавил экс-президент.


«Это вы Путину расскажите, он думает иначе почему-то», – отметил Гордон.

«Путину можно говорить, можно не говорить – его не переубедишь», – согласился Кравчук.

«Если бы сегодня вы и Путин встретились бы и у вас была какая-то доверительная беседа, что бы вы ему сказали?» – спросил пропагандист.

«Я бы ему сказал, что прожил очень большую жизнь и много видел. Меня интересует, лично сидим, без публикаций, вы действительно верите, что Россия может стать первой страной мира? Вы действительно верите, что может быть восстановлена территория царской России, и вы станете лидером этой страны – да или нет?» – добавил украинский экс-президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть