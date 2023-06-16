«Киевская СБУ переобуется очень быстро» – экс-полковник спецслужбы

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О количестве людей с пророссийскими взглядами в государственных структурах Украины можно судить по сводкам украинских спецслужб, практически ежедневно рапортующих об очередных разоблачениях «агентов Кремля». На самом деле, их гораздо больше.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозорова попросили дать оценку наличия в СБУ людей с подобными ему взглядами.

«Трудно говорить, потому что после 2014 года разочаровался во многих своих коллегах, которые до победы Майдана придерживались одной точки зрения, а после поменяли её на 180 градусов. Просто развернулись в другую сторону, то есть, там они были против национализма, против Бандеры и Шухевича, за Россию, за русский язык, и тут они полностью поменялись. Но не все. Естественно, не все, и вы можете судить об этом даже по тому, сколько украинская сторона постоянно заявляет о выявленных «шпионах российских спецслужб» внутри своих украинских правоохранительных органов, государственных структур. Речь идёт о десятках, это те, которых они выявляют. Практика всегда показывает, что тех, кого не выявили, гораздо больше. То есть, таких людей, как я, много», – ответил Прозоров.

Вместе с тем в целом об СБУ он отозвался как о достаточно прагматичных людях.

«Шарий обвинил руководство СБУ в теперь уже подконтрольных России регионах Украины в том, что именно они сдали эти регионы. Если СБУ так легко переобувается в регионах, значит и в Киеве переобуется в случае необходимости?» – процитировал вопрос автор канала.

«Думаю, да. Как только запахнет жареным, как только будет сыпаться вся структура украинской власти – конечно, «переобуются». Это же умные люди, они чётко отдают себе отчёт, что будет, и как будет происходить, и чётко понимают, кто будет нужен на Западе новым хозяевам, а кто нет», – сказал Прозоров.