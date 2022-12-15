Киевская телеведущая приехала в Донецк. Нацисты в приступе ярости сболтнули лишнего

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В Донецк из приехала Диана Панченко, ранее работавшая в Киеве ведущей на закрытых ещё до СВО телеканалах олигарха Виктора Медведчука. Фото возле стелы «Донецк – город Герой» она опубликовала в своём тг-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«8 лет я получала совершенно справедливые сообщения с вопросом: «Почему вы не приедете на Донбасс?» Я на Донбассе. Там, где должна быть», – написала Панченко и пообещала сообщить подробности в скором времени.

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Пост журналистки вызвал шквал проклятий из Киева.

«Главный националист, а по совместительству убийца и вор Стерненко надеется, что меня разорвёт снарядом в Донецке», – пересказала одно из полученных пожеланий Панченко.

Обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий также пожелал Панченко погибнуть от снаряда. И, если Стерненко хотя бы прикрывался фейком о «самообстрелах» ДНР, то Голобуцкий, нисколько не стесняясь (или по глупости), конкретизировал, кто именно бьёт по Донецку.

«Да, она должна была уже 9 месяцев как сидеть. Но, с другой стороны, Донецк – это тоже неплохо. Оттуда в последнее время поступают приятные новости по результатам работы арты ВСУ. Так что Панченко там, где должна быть. Ну а доживет – пойдет под трибунал как открытая сообщница агрессора и оккупанта», – разоткровенничался ублюдок.