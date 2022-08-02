Киевская телеведущая: «Тупые русскоязычные просто не понимают львовских шуток»

Новости Украины

Большинство людей на Украине просто «тупые», если не понимают, что во Львове просто шутят над русскоязычными, заставляя их говорить на «мове».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила печально известная украинская телеведущая Янина Соколова, красовавшаяся в одном из эфиров в гитлеровской форме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как-то писала пост о том, что, к сожалению, в большинстве своём люди тупые… У нас на Украине нет проблем с тем, чтобы кого-то унижали и притесняли за то, что говорят на русском языке. У нас такое есть только к украиноязычным. Мы Украина, и поэтому мы должны говорить на украинском языке», – сказала телеведущая.

«Вывески во Львове с украинскими фразами и с украинским меню, и с украинскими шутками, мемами и с призывами – не заходить, в виде шутки, тем, кто говорит на русском. Это такая ласковая украинизация, которая является только шуткой. Если вы зайдёте в кофейню во Львове, то вы там увидите львовян, которые живут там с рождения и говорят на русском языке. Поэтому это всё ерунда, проблемы на самом деле нет», – рассказывала Соколова.