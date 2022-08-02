Киевская телеведущая: «Тупые русскоязычные просто не понимают львовских шуток»

02.08.2022  14:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Галичина, Дзен, Львов, Русофобия, Украина
Новости Украины

Большинство людей на Украине просто «тупые», если не понимают, что во Львове просто шутят над русскоязычными, заставляя их говорить на «мове».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила печально известная украинская телеведущая Янина Соколова, красовавшаяся в одном из эфиров в гитлеровской форме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство людей на Украине просто «тупые», если не понимают, что во Львове просто шутят...

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«Я как-то писала пост о том, что, к сожалению, в большинстве своём люди тупые… У нас на Украине нет проблем с тем, чтобы кого-то унижали и притесняли за то, что говорят на русском языке. У нас такое есть только к украиноязычным. Мы Украина, и поэтому мы должны говорить на украинском языке», – сказала телеведущая.

«Вывески во Львове с украинскими фразами и с украинским меню, и с украинскими шутками, мемами и с призывами – не заходить, в виде шутки, тем, кто говорит на русском. Это такая ласковая украинизация, которая является только шуткой. Если вы зайдёте в кофейню во Львове, то вы там увидите львовян, которые живут там с рождения и говорят на русском языке. Поэтому это всё ерунда, проблемы на самом деле нет», – рассказывала Соколова.

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