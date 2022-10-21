Киевская тьма: в столице нарастают проблемы со светом и водой

21.10.2022  10:18 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинская столица и область продолжает испытывать проблемы с обеспечением электроэнергией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.


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«В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения! Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора!

Русские нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно», – призывает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

С призывом не включать электрочайники, микроволновки, обогреватели обратился и мэр Киева Виталий Кличко.

Он объяснил, что отопительный сезон в Киеве начали 20 октября, «чтобы киевляне не обогревали жилье кондиционерами и электрообогревателями».

Проблемы с электроэнергией отразились и на водоснабжении.

Так, Киевводоканал предупреждает, что в связи с «прогнозируется повышение мутности и цветности водопроводной воды в пиковые часы потребления».

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