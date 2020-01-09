09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика
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Киевская власть готовит аферу, чреватую развалом государственности

Советники Владимира Зеленского рекомендуют президенту Украины проводить приватизацию такими методами, которые окончательно добьют страну.

Об этом в ходе интервью киевскому журналисту-майданщику Юрию Романенко заявил руководитель «Центра антиолигархической политики» Владимир Ларцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, как бывшего чиновника и как ученого обществоведа, специалиста в области приватизации, который имеет ряд публицистических и научных трудов в этой сфере, нельзя рассматривать вопросы экономики и вопросы приватизации экономики в целом и приватизации в частности вне контекста общественных процессов.

Главная беда наших экономистов, которые сейчас советуют Зеленскому и занимают ряд должностей в министерствах и ведомствах, они как бы рассматривают экономику в целом и приватизацию в частности.

Поэтому, чем я больше начинаю осмысливать эти процессы с позиции профессионала в приватизации и ученого, который обобщает эти процессы, то больше прихожу к выводу, что это по большому счету очередная афера украинской власти по развалу украинской государственности», – отметил эксперт.

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