Киевская власть паникует: Больницы забиты, дело идет к катастрофе

Киевская власть паникует: Больницы забиты, дело идет к катастрофеНовости Украины
В Киеве быстро растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций. Если эта тенденция будет продолжаться, то скоро больницы не смогут принимать больных.
Об этом в эфире канала Апостроф сообщил Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы в первую очередь вводим дополнительные ограничения в городе, для того, чтобы разгрузить медицинскую систему, для того чтобы прервать цепочку заболевания. Потому что с таким количеством госпитализаций ежедневно мы через несколько дней не сможем принимать больных в больницах», – сказал чиновник.
Киев вводит новый строгий локдаун с 20 марта по 9 апреля включительно. Сегодня последний день работы торговых центров, ресторанов, музеев и кинотеатров. Как заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко, ситуация в столице сложная, а может стать катастрофической. В больницах уже более 3300 больных Covid-19, заполнено более 70% койкомест.
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