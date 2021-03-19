Киевская власть паникует: Больницы забиты, дело идет к катастрофе

19.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве быстро растет заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций. Если эта тенденция будет продолжаться, то скоро больницы не смогут принимать больных.

Об этом в эфире канала Апостроф сообщил Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы в первую очередь вводим дополнительные ограничения в городе, для того, чтобы разгрузить медицинскую систему, для того чтобы прервать цепочку заболевания. Потому что с таким количеством госпитализаций ежедневно мы через несколько дней не сможем принимать больных в больницах», – сказал чиновник.

Киев вводит новый строгий локдаун с 20 марта по 9 апреля включительно. Сегодня последний день работы торговых центров, ресторанов, музеев и кинотеатров. Как заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко, ситуация в столице сложная, а может стать катастрофической. В больницах уже более 3300 больных Covid-19, заполнено более 70% койкомест.