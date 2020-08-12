Киевская власть подло подставила и кинула Лукашенко – Погребинский

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наивно полагал, что его реверансы в адрес Киева обеспечат поддержку со стороны украинского правительства, но жестоко ошибся.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко даже пытался созвониться, насколько понимаю, с Зеленским, но у него не получилось. Он все же надеялся, учитывая то, что он занимал проукраинскую позицию постоянно, что мог рассчитывать на то, что тот получит поддержку, но не тут-то было! Такая ничтожная украинская власть, а вы еще спрашиваете у меня, изменятся ли отношения между Белоруссией и Украиной?

Между народами отношения не изменятся. Большинство и у нас, и в Белоруссии воспринимают друг друга как очень родственные, близкие народы.

А в отношении власти, естественно, если бы Лукашенко изменил свое отношение к нынешней украинской власти, которая вела себя подло, подставила практически со всей этой историей с 33 «вагнеровцами». Просто подставила в наглую!

И поэтому, если бы, все-таки, Зеленский его поздравил или в какой-то более мягкой форме высказался о том, что он не поддерживает протесты, не присоединялся к мнению Запада, то я думаю, что за эту подставу он бы простил», – заявил Погребинский.

«Но представить себе, что ничего не изменится или Лукашенко после того, как удержится при власти, будет по-прежнему занимать такую позицию в пользу Зеленского и компании – очень трудно.

Мне кажется, что скорее всего, отношения ухудшатся, и ожидать от Лукашенко какой-то поддержки, которая была раньше, или даже нейтралитета, который он изображал, – это нереально», – добавил политолог.