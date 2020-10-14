Киевская власть потребовала от евреев молитв во славу своих палачей

14.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Департамент культуры Киевской горадминистрации просит главного раввина Украины Моше Реувена организовать молебны в день основания националистической УПА.

Соответствующее из КГГА было опубликовано в блоге Главного раввина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что на Украине 14 октября отмечается также так называемый День защитника и православный праздник Покрова.

«С целью чествования защитников Украины всех поколения, просим Вас сориентировать религиозные общины города Киева на проведение 14 октября текущего года молебнов за украинское войско и защитников Украины. Заранее искренне благодарны», – написала директор Департамента культуры Дина Попова.

Напомним, ОУН-УПА враждебно относилась к евреям, считая их опорой советской власти. Заместитель главаря организации Степана Бандеры, Ярослав Стецько даже считал целесообразными немецкие методы уничтожения евреев. Националисты проводили антиеврейские акции, поджигали дома, магазины и уничтожали евреев в годы Второй мировой войны.