Киевская власть повязана тайнами Майдана

23.11.2018, Киев, Игорь Петров

Тех, кто пришел к власти на Украине в 2014 году, удерживают от конфликта преступления, которые были совершены во время Майдана и в первые дни после него.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть после Майдана во многом скреплена тайнами Майдана. Почему не происходит до конца развод между БПП и «Народным фронтом»? Просто слишком много общих тайн скрепляет власть. Тайны, связанные со снайперами, тайны нерасследованости дел, гибели людей на Майдане, первых дней после того, как лидеры Майдана получили власть – ситуация с Крымом и так далее. И вот эти тайны, эти узы, скелеты в шкафу, сдерживают конфликт, который, кажется, вот-вот произойдет, а он не происходит», – сказал Якубин.