Киевская власть решила устроить праздник на могиле советских героев, над которой надругались майданщики

18.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В украинской столице сцену для концерта по случаю 30-летия независимости страны установили на братской могиле в Мариинском парке напротив Верховной рады.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил депутат Киевсовета от «Европейской солидарности» Владимир Прокопив.

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«Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», – пишет Прокопив.

Впрочем, соратник экс-президента Петра Порошенко решил приукрасить действительность. На самом деле речь о могиле не «участников украинской революции», а борцов за Советскую власть, погибших в 1917 — 1918 годах.

По всей видимости, Прокопив, решив побольнее ударить по президенту Зеленскому, решил приврать, объявив, что вандализм касается «украинских героев».

Примечательно, что памятник на этой могиле был уничтожен сразу же после захвата власти правоардикалами в феврале 2014 года. Когда они заняли под контроль Мариинский парк, где до этого находился лагерь Антимайдана, первым делом они надругались над могилой, фактически уничтожив надгробный памятник.