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30.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Украина, Финансы
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Киевская власть считает «Приватбанк» важнее Донбасса

Киевские власти гораздо больше обеспокоены возможной отменой национализации «Приватбанка», по случаю чего даже созывался СНБО, а животрепещущий вопрос об «аннексии» Россией Донбасса практически не взволновал нынешний режим.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор украинского портала «ОстроВ» Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, как ни странно, даже Совбез украинский не собран по этому поводу. Когда принял решение судья о незаконной национализации «Приватбанка», и не окончательное решение – у нас тут же выступил президент, у нас тут же собрали Совет безопасности. А вот попытка, фактически, аннексии Донбасса сейчас, де-факто, потому что российские граждане там будут, это как-то не особо взволновало нашу власть почему-то.

Вот Совет безопасности [ООН] соберётся, поговорят, выразят очередную обеспокоенность, как обычно, как уже 5 лет мы это слышим и ничего не произойдёт, Путин будет делать то же, что он делает, если Украина не покажет свою готовность к решительным действиям», – сокрушается Гармаш.

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