13.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Криминал, Медицина, Политика, Украина
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Киевская власть узаконила бандитские формирования для контроля за гражданами




Украинская власть пользуется услугами бандитских группировок, чтобы контролировать соблюдение режима карантина в Киеве.Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, в частности речь идет о праворадикалах из «Муниципальной варты», место которым в тюрьме, а не рядом с полицейскими.

«Мы уже видим, что власть подключила к своим действиям радикальные бандформирования. В частности, киевская банда, которая называется «Муниципальная варта», официально утверждена для работы вместе с правоохранителям для того, чтобы осуществлять контроль над гражданами, когда они передвигаются на автомобилях, например.

То есть вот вам первое ухудшение вопросов, связанных с национальной безопасностью. Потому что легализация банд – это вопрос как раз национальной безопасности. Они в тюрьме должны сидеть, а их на волю выпустили и к сотрудникам полиции приставили», – заявил Портнов.

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