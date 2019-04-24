Киевская журналистка Кошкина бредит новым Иловайском

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия начнёт выдавать паспорта гражданам ЛНР и ДНР, после чего сама обстреляет Донбасс и нападёт на Украину.

Такой сценарий ближайших событий в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» озвучила киевская пропагандистка и главред украинского издания lb.ua Соня Кошкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Именно к этому, по её словам, должен готовиться будущий новый президент Украины Владимир Зеленский.

«Тем более, что вот сейчас готовится после выборов массовая раздача, она там периодически происходит не очень массово, а это массовая раздача паспортов Российской Федерации в ДНР и ЛНР, ну и потом сценарий очень прогнозируемый: можно сразу, можно спустя какое-то время, уже как Путин для себя решит, просто своих новообращённых граждан немножечко отутюжить артиллерией, например. Естественно, скажет, что это «укропы», «киевская хунта» и на этом основании развернуть активные боевые действия, как это было, когда был Иловайск и Дебальцево», – ударилась в конспирологию журналистка.

«Хочется быть оптимистом, верить в то, что это не произойдёт, однако угроза существует, и я считаю, что человек, который занимает первый пост в стране, должен иметь план на все случаи жизни, в том числе, самые-самые негативные», – сформулировала мысль Соня Кошкина.