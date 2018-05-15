15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевская журналистка рассказала о последствиях скандала с консулом-нацистом

Скандал вокруг украинского дипломата-нациста в Гамбурге станет той точкой, после которой уже невозможно будет закрывать глаза на истинную идеологию националистов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такую точку зрения высказала на своей страничке в соцсети известная киевская журналистка, сотрудница журнала “Фокус” Виктория Свитлова.

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“Так получилось, что взяв на себя роль физического тарана против власти Януковича на Майдане , крайне правые с маргинального уровня вдруг выросли чуть ли не до главной идейной силы в стране. Нет , нельзя сказать, что всё общество вдруг стало разделять радикальные националистические идеи ОУН, которые взяли на вооружение современные украинские националисты. Но стало как-то неудобно их анализировать и тем более критиковать. Ведь Бандера и его соратники сражались за независимую Украину в прошлом веке, а нынешние националисты сражались с Януковичем, а потом стали основой добровольческого движения в зоне АТО. Эти факты стали для них своеобразной. индульгенцией”, – пишет журналистка.

По признанию Виктории Свитловой, общество, в том числе и под давлением официальной пропаганды предпочло закрывать глаза на

откровенно шовинистический характер идеологии праворадикалов.

“На то, что Бандера считал представителей определённых национальностей врагами Украины. Что, к примеру патриотическая организация Азов создана на основе откровенно нацистской организации «Белый молот», которая занималась в Харькове погромами торговых точек иностранцев на рынках и прочими подобными вещами. Я помню, как на одном круглом столе вскоре после Майдана, я сказала о том, что в ближайшие годы в Украине нужно ожидать усиление правого радикализма. Помню, как на меня зашикали участники”, – вспоминает журналистка.

По словам Виктории Свитловой, сегодня стало очевидно, что праворадикалы уже не считают нужным маскировать свои нацистские идеи.

“Нападения на ромов , представителей ЛГБТ, антисемитские заявления на публичных мероприятиях стали повседневном явлением”, – констатирует она.

“Лично меня совершенно не удивили посты украинского дипломата в Гамбурге. По роду деятельности я много общалась с представителями его и подобных партий и знаю, что они на самом деле думают и во что верят”, – добавляет журналистка.

Вместе с тем, Виктория Свитлова высказала удивление тем обстоятельством, что правый радикализм на Украине расцвёл “при попустительстве, а то и поддержке этнических евреев, находящихся во власти, имеющих большое влияние на политику”.

“Наверное, история не была их любимым предметом в школе”, – резюмирует киевская журналистка.