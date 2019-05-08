Киевская журналистка рассказала о тайной войне между Епифанием и Филаретом

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевская журналистка Соня Кошкина, главред популярного издания “Левый берег” в своем блоге рассказала о закулисных интригах внутри новосозданной при активном участии Константинополя и Петра Порошенко Православной Церкви Украины (ПЦУ).

По словам журналистки, глава УПЦ Киевского патриархата Филарет, переведенный Собором ПЦУ в статус “почетного патриарха” этой церковной структуры, не желает мириться с потерей рычагов власти и активно плетет интриги против главы ПЦУ митрополита Епифания.

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“14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. Во все времена для УПЦ КП (ныне уже не существующего) это был особенный день). Во-первых, Св.Макарий считался как бы негласным покровителем КП. Во-вторых, его мощи хранятся во Владимирском соборе (вплоть до недавнего времени – Главный храм КП). В третьих, в далёком 1966-м Филарет был назначен Экзархом Украины именно 14 мая. Словом, важный день. Каждый раз праздновавшийся особенно. Год текущий не стал исключением. На 14-е число патриарх Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в «торжественном молитвенном общении» – рассылает специальные письма. Казалось бы: что такого? Вот только делается это – внимание – на бланках Киевского патриархата. Ныне, как было сказано, не существующего. 15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске – во имя последующего вливания в ряды ПЦУ.

Более того. Нынешний глава ПЦУ Владыка Епифаний такого приглашения не получил. Следует полагать, Филарет его во Владимирском соборе видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы – визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная”, – пишет журналистка.

Впрочем, из тональности ее блога становится ясно, что в этом споре она на стороне Порошенко и Епифания, а не Филарета.

“Оголившая серьезный конфликт между Филаретом и Епифанием.

Точнее сказать: между Филаретом и остальным миром. Поскольку Епифаний в адрес Филарета кривого слова не сказал, козней уж и подавно не строит. Напротив: всячески отстаивает его статус Почетного Патриарха (чего нет ни в одной другой Поместной церкви и – в глазах просвещенного сообщества – вызывает недоумение. Мягко говоря), сохранение всех возможных привилегий и тд. Уважение и почтение – вот два главных слова, которыми уместно характеризовать его к Филарету отношение. Но Филарет все же недоволен. И активно вставляет палки – несмотря на всю абсурдность подобных действий – в колёса новосозданной ПЦУ. От блокировки финансовых поступлений (речь не о каких-то фантастических цифрах, но просто об обеспечении нормальной жизнедеятельности) до попытки созвать Поместный собор, дабы пересмотреть Статут ПЦУ”, – пишет Соня Кошкина.

По ее словам, кардинальные изменения Статута без санкции Константинополя (Филарет хочет вернуться к Статуту УПЦ КП дававшему Церкви гораздо больше полномочий) чреваты отзывом Томоса.

“Константинополь действительно может отозвать Томос в случае, если подобные процессы вдруг произойдут. Впрочем, чего я стесняюсь? Не «подобные процессы», а раскол. Надо своими именами вещи называть. Стоит ли пояснять, чем подобное чревато? Какую глобальную катастрофу может спровоцировать?”, – сетует журналистка.

По ее словам, активно подогреваемый Филаретом внутренний конфликт в ПЦУ на руку их оппонентам из УПЦ митрополита Онуфрия, где, по словам Кошкиной “уже открывают шампанское”.

“Шансы вырулить есть. Они – с учетом исторической значимости событий (вот, без преувеличения) высоки. Очень. Но требуют колоссальных сил и энергозатрат. Будем следить за развитием событий”, – подытоживает киевская журналистка.