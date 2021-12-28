Киевская журналистка: Зеленский перестал быть героем западных СМИ

28.12.2021  15:18 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, СМИ, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал не только жителей своей страны, но и западных журналистов, которые перестали его восхвалять.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила киевская журналистка Светлана Крюкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал не только жителей своей страны, но и западных журналистов,...

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«К большому сожалению, Зеленский всё реже и реже становится героем публикаций западной, американской прессы. Если поначалу он попадал туда как президент-явление, с красивыми фотографиями. Западные журналисты интересовались им как личностью, задавали вопросы «Что вы планируете?», «Как вы себе это видите?», «Каким президентом вы себя чувствуете?», то сейчас у них другая тональность», – сказала Крюкова.

Она подчеркнула, что западные СМИ теперь настолько критично относятся к украинскому президенту, что Владимир Зеленский может даже отказать им в интервью.

«У них уже есть предметные вопросы ко многим вещам. И они теперь спрашивают о проделанной работе. Более того, есть ряд громких эпизодов и скандалов, которые позволяют задавать неудобные вопросы. И сейчас начнётся череда новых интервью, если Зеленский будет готов давать их, нелояльной западной и американской прессе», – резюмировала журналистка.

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