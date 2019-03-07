Киевская журналистка воочию убедилась, что в Крыму нет репрессий и притеснений татар

07.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская журналистка Олеся Медведева из киевской интернет-газеты “Страна” устроила себе тур в Крым, где в нескольких сериях описывает увиденное на полуострове и делится своими впечатлениями.

В первой серии она рассказывает о пересечении границы через КПП «Каланчак».

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До полуострова из Киева она добиралась на микроавтобусе, прохождение границы у нее заняло 40 минут, а инфраструктура КПП вызвала массу впечатлений.

«Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», – описывает журналистка.

Также она проехала через массивы компактного проживания крымских татар и развенчала миф киевской пропаганды о «притеснениях» и «репрессиях» по национальному признаку.

«Украинские власти часто заявляют, что в Крыму сейчас крымских татар очень сильно притесняют. Вот мы проезжаем мимо поселочка крымских татар… В два этажа, в три, в четыре. Говорят, за последние пять лет плюс пять мечетей построили. Может даже больше», – отмечает гостья из Киева.

За первый день Медведева посетила Феодосию, Симферополь и Севастополь. В городе-герое она показательно спела «Червону руту» и убедилась, что за украинские песни не устраивают допросы в ФСБ.

Впечатление от своего первого дня в Крыму Медведева коротко резюмировала одним предложением: «Могу сказать, что за пять лет города достаточно сильно интегрированы в Россию».