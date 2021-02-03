Киевские гомосексуалисты объявили церкви своим главным врагом

04.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Число нарушений прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) на Украине в 2020 году уменьшилось, но увеличилось число нападений со стороны ультраправых.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук во время презентации ежегодного доклада о положении с сексуальными меньшинствами на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, если в 2019 году зафиксировано 369 случаев нападений, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ, то в 2020 году – лишь 188. Кравчук объяснил это влиянием пандемии и карантинными ограничениями. Однако он отметил, что активность главных противников ЛГБТ – праворадикальных и религиозных организаций – наоборот, выросла. Если в 2019 году зафиксировано 11 случаев нападения на ЛГБТ-центры и акции со стороны ультраправых группировок, то в 2020 году – уже 24.

По словам докладчика, геев бьет в основном ультраправая группировка «Традиция и порядок», иногда в компании с другими ультраправыми группами. Особенно от радикалов страдают ЛГБТшники Одессы и Харькова.

Отмечается, что 2020 году больше половины правонарушений – 106 пришлось на оскорбления, унижение человеческого достоинства и угрозы. В 69 случаях речь идет о физическом насилии различной степени тяжести.

Также было сказано, что полиция не стала лучше защищать ЛГБТ. Как заявила адвокат и правовой советник Общественного центра правосудия и представительницы Украинского Хельсинского союза по правам человека в Одессе Юлия Лесная, правоохранители не понимают важности правильной квалификации нападений на ЛГБТ как преступлений на почве ненависти и считают, что мотив в таких случаях невозможно доказать.

Большинство заявлений потерпевших о преступлении правоохранители не регистрируют автоматически в Едином реестре досудебных расследований, хотя должны. Такие сообщения часто рассматривают в порядке обычных обращений граждан и в основном участковые инспекторы.

Министерство внутренних дел разработало законопроект о криминализации преступлений нетерпимости, в частности, по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, но так и не внесло его на рассмотрение Кабмина.

Кравчук сообщил, что попытка рассмотреть в Верховной раде три депутатских законопроекта по этой теме прошлого года тоже завершилась неудачно – их отклонили.

Кроме того, в прошлом году подан первый иск однополой пары против Украины в Европейский суд по правам человека. Координатор центра «Наш мир» и его сожитель хотят связать себя узами законного брака или хотя бы регистрируемого гражданского партнерства, но на Украине их связь не считается браком или гражданским партнерством. «Наш мир» направил заявление в ЕСПЧ еще в 2014 году, а в этом году Украине придется предоставить ответ. Геи убеждены, что им удастся нагнуть Украину и та примет закон однополых гражданских партнерствах – их зарубежным собратьям по несчастью уже удалось добиться того же от Италии.