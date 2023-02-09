«Киевские алармисты работают на «Рамштайн»: Карасев об истерии с наступлением РФ

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То, что западные СМИ подхватили повестку официального Киева о скором большом наступлении РФ, говорит о подготовке западного общественного мнения к решениям на грядущем саммите «Рамштайн».

Об этом в эфире израильского канала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине про наступление говорят и по официальной линии, представители власти. Соответствующие спикеры говорят, что ожидают большое наступление, говорят данные разведки. Так что публикации в западной прессе даже с нескольким опозданием появляются, потому что Украина готовится отражать такое наступление. Будет ли оно в течение 10 дней и так далее, не знаю. Я высказывал скептическую току зрения на такое возможное наступление, и если посмотреть на эту ситуацию с объявлениями об этом наступлении, то оно имеет ещё одну цель, помимо предупредительной, для того, чтобы усилить бдительность, усилить оборонительные возможности», – сказал Карасёв.

Тем не менее, он допустил, что главным адресатом медиаволны может быть не внутренний пользователь.

«Эта волна возможного большого наступления России идёт и в преддверии нового саммита коалиции «Рамштайн». Не исключаю, что это сделано и для того, чтобы меньше было колеблющихся в предоставлении ударных наступательных вооружений, бронетанковых войск, ну и речь о самолётах сейчас уже, дискутируют. Но пока Запад если и рассматривает позитивно возможность поставок самолётов, то в более отдалённой перспективе. А вот сейчас если будет усиливаться этот алармистский сценарий большого наступления России по всем фронтам, где Украине придётся тяжело, расчёт на то, что военная помощь может пойти быстрее, побольше её будет, покачественнее и так далее. Это такая медийная стратегия, направленная на то, чтобы общественное мнение Запада стимулировало побыстрее действовать западных политиков», – объяснил политолог.