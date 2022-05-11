Киевские аналитики увидели, что Запад не хочет свергать Путина

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Новости Украины

Запад не даёт ВСУ ракеты, потому что ряд стран, не таких мощных, как США и Британия, боится развала РФ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть нюансы, на которые я бы хотел обратить внимание, их не стоит игнорировать. С одной стороны подписал Байден ленд-лиз. Есть готовность Великобритании продолжать поставки нам солидных вооружений. Европейцы готовы, продолжают. Но, я очень опасаюсь, чтобы начало падения путинского режима не было расценено как некая опасность. Ведь в Европе всегда опасались, когда Россия летит вверх тормашками, когда она летит в бездну. В Европе этого всегда боялись. И вот уже сегодня мы услышали несколько таких неприятных вещей. Например, Макрон дал нелицеприятный прогноз в отношении вступления Украины в ЕС», – сокрушался Бадрак.

По его мнению, Запад боится давать Украине ракеты, потому что большинству европейских стран невыгоден крах России.

«Ракетная история, она для меня является таким прозрачным чётким пониманием чистого отношения, абсорбированного отношения к Украине реального, таким как оно есть, потому что я вижу, что далеко не все хотели бы, чтобы режим Путина жёстко упал, чтобы Россия распалась, и этот кризис, безусловно, отдастся гулким эхом и по европейским государствам, и на экономике Европы это отразится. И не всякое государство такое мощное, как США или Великобритания, чтобы спокойно пережить такие катаклизмы. Этого боятся и не хотят. Я боюсь, чтобы не было истории, когда Украине предложат дожать путинский режим самостоятельно», – пугает украинский эксперт.