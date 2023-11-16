Киевские аналитики встревожены: В США растет антиукраинский тренд – Золотарев

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В Конгрессе США набирают популярность антиукраинские позиции, что сулит для Украины большие проблемы уже в следующем году.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2024 году фактор Трампа будет влиять, и больнее скажется на положение дел на Украине. Потому что трамписты – это, по сути, третья партия в Конгрессе США. Потому что мы очень много и красиво говорим про двухпартийную поддержку. Красивые слова, но сегодня мы имеем третью партию. И сегодня это трампистское активное меньшинство выступает трендмейкерами. Потому что в следующем году и выборы в Конгресс. А конгрессмены – люди предельно конъюнктурные. Если мы видим тенденцию сокращения количества сторонников масштабной военной и финансовой помощи Украине – это для нас очень тревожно. Потому что старые республиканцы – у них последовательная позиция о необходимости помощи. Но они оказываются в меньшинстве. А конгрессмены будут ориентироваться на трансформации общественного мнения», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что как-то повлиять на ситуацию Киев уже не сможет.

«А наши лоббистские возможности, несмотря на многочисленную украинскую диаспору, они очень слабенькие. И никакие шаги вроде ночных звонков главы офиса, не помогут», – добавил политолог.