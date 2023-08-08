Киевские бандеровцы обвинили Турцию в нацизме

Под руководством Реджепа Эрдогана Турция якобы отказалась от западной интеграции и серьёзно качнулась в сторону нацизма.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема современной Турции – после модернизационного толчка Ататюрка вестернезировалась, то сейчас там борются два течения – пантюркизм и османизм, представителем которого является Эрдоган.

И на выборах мы видели разделение общества примерно пятьдесят на пятьдесят – пантюркизм против османизма. То есть, с одной стороны, сторонники вестернизации, а с другой стороны – сторонники османизма.

Так Турцию до сих пор и не принимают в ЕС, потому что она качнулась в сторону османизма, нациоцентризма», – сказал Кущ.