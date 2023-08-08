Киевские бандеровцы обвинили Турцию в нацизме

Вадим Москаленко .  
08.08.2023 22:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция, Украина


Под руководством Реджепа Эрдогана Турция якобы отказалась от западной интеграции и серьёзно качнулась в сторону нацизма.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под руководством Реджепа Эрдогана Турция якобы отказалась от западной интеграции и серьёзно качнулась в...

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«Проблема современной Турции – после модернизационного толчка Ататюрка вестернезировалась, то сейчас там борются два течения – пантюркизм и османизм, представителем которого является Эрдоган.

И на выборах мы видели разделение общества примерно пятьдесят на пятьдесят – пантюркизм против османизма. То есть, с одной стороны, сторонники вестернизации, а с другой стороны – сторонники османизма.

Так Турцию до сих пор и не принимают в ЕС, потому что она качнулась в сторону османизма, нациоцентризма», – сказал Кущ.

Экономист подчеркнул, что в современной Турции под властью Эрдогана формируется нацизм.

«Печально об этом говорить, но это первые шаги формирования элементов нацизма в политической культуре. Мы привыкли, что нацизм – это концлагеря, абсолютно тоталитарное государство. А любой нацизм начинается с подчинения человека неким мифическим национальным интересам.

На самом деле, в политике первое рождение нацизма происходит, когда человек подчиняется каким-то мифическим национальным интересам», – подытожил он.

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