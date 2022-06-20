Киевские будни: два кусочека колбаски по цене одной фугаски

Новости Украины

Помните такую песню группы «Комбинация» из полуголодных 90-х про то, как невеста с женихом встречали Новый год, а из угощения у них на столе лежали только «два кусочека колбаски»? Мы-то песню тупой и примитивной тогда считали. А она оказалась знаковой.

Похоже, все повторяется циклично. Во всяком случае, в случае с Незалежной. Хотя почему только с ней? Вон в мире вроде бы сытой евросодомии и амеротолерастии тоже приготовились пояса затягивать. И цена «двух кусочеков» ихнего хамона, наряду с прочей, по-собчачьи горячо любимой фуагрой, вскорости будет напрямую зависеть от того, какие новые миллиарды потратит Запад на вооружение своей неонацистской украинской камарильи.

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Впрочем, до хамонов ли тут. Вавилонская евроамериканская блудница, наплодившая антироссийских санкций, сама тут же не на шутку перепугалась, что скоро и хлебушка не станет, на который деликатесы можно положить.

Но мы сейчас о Незалежной. Той самой, коей ее обдолбанный гарант напророчил непростую зиму. Как помним, недавно в своем очередном теле-еле-чрево-бурчании он проварнякал насчет того, что украинцев ждет «самая сложная зима за все годы независимости».

В унисон с Зелей заверещал и один из главных устроителей украинской беды, крышеватель нацбатов и экс-министр МВД Аваков. Вот какие крокодиловы сопли проронил:

«Нас ждет тяжелейшая зима, и ничего хорошего от нее нам ждать не следует. У нас будет еще и тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, все меньше и меньше объем заработных плат».

Подключился к этому унылому хору и секретарь СНБО Данилов. На вопрос журналистов о том, когда будет решена проблема дефицита бензина, организатор репрессий против оппозиции ответил:

«Я думаю, это вопрос скорее экономический, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени оно разрешится. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?»

Неизвестно, с какого бодуна он начал открывать Америку в том, что давно стало повседневной реальностью, и морально готовить украинцев к повышению, которое уже произошло. При этом забывая уточнить, что в Незалежной, в отличие от всего мира, цена достигает не 2 евро за литр, но все 3 и даже больше.

Например, в мае на киевских заправках стоимость литра 95-го бензина перепрыгивала за отметку в 100 гривен (3,3 евро), но километровые очереди от этого отнюдь не уменьшались. Сейчас ценообразование на ГСМ скачкообразное, где-то можно урвать несколько литров (не более 5) по 48 гривен, где-то – 20 литров по 60-70 гривен и выше.

Киевские соцсети ежедневно публикуют карту заправок, где появляется горючее, но особо полагаться на эти сведения не приходится, поскольку ситуация меняется мгновенно. А ушлые дельцы давно приноровились продавать топливо канистрами по высшему тарифу, уподобляясь подпольным наркодилерам: ты им переводишь деньги – они сообщают координаты закладки спрятанного товара.

Само собой, в связи с вышеописанным дорожает и все остальное. Это очень хорошо заметно в супермаркетах, где продавцы зашиваются менять ценники. Отличным индикатором чаще всего становятся отделы, продающие спиртные напитки (кстати, наш народ издавна привык именно по этой номенклатуре делать выводы о размерах грядущего комплексного удорожания).

Средняя стоимость стограммовки горилки украинского производства составляет 30 гривен (в феврале – 18-20 гривен). И хотя аналогичная шкала других расфасовок находится в пределах от 140 до 180 гривен (до начала СВО она составляла 90-130), можно себе представить ориентир, на который нацелилась торговля. На сегодняшний день это составляет приблизительно от 50% до 70% надбавки.

Поллитровку «батькивщинного» пива уже меньше чем за 27 гривен не купишь, и то – если найдешь (прежде – 15-18). Подчеркнем здесь, что в маленьких магазинах, снабжающихся в основном из маркетов, цены еще гривен на 10 больше ввиду их накруток.

Конечно, торговцы пытаются демпинговать, где-то пиарятся на понижении, но такие исключения выглядят лишь подтверждением общей тенденции: цены скачут пугающими темпами.

В принципе, есть все основания полагать, что в ближайшее время они дойдут до твердой отметки в 100% роста , и дальше начнется дальнейший отсчет вверх. Притом, что минимальная зарплата остается на прежнем уровне в 6000 гривен, а пенсия – 2000 гривен. И никаких радужных перспектив, согласно приведенной выше цитате из откровений заплечных дел экс-министра Авакова, не предвидится.

Качественное сливочное масло нынче вряд ли где сыщешь дешевле, чем за 80-100 гривен (прежде- 60-70). А уж о сыре и колбасе пенсионеры и малообеспеченные граждане, коих большинство, могут только мечтать.

К примеру, в супермаркетах «Сильпо» и «АТБ» самая простая варенка докатилась до 50 гривен за 100 грамм. Меньше чем за 25 гривен за 100 грамм даже «пластмассу» не найдешь, а если найдешь, то это будет «колбасный продукт» неизвестного происхождения (хуже того, о котором шутили в советские времена, что он сплошь из туалетной бумаги).

Та же история и с сырами: самый из них малоприятный на вкус «тянет» не меньше, чем по 250 гривен за кило. Вот и получается, что старая песня «Комбинации» в наши дни обрела второе дыхание.

Зато с вооружением в Киеве все в порядке. Во всяком случае, такой вывод у горожан напрашивается, когда они слышат перманентную стрельбу и взрывы по ночам.

Официальные информагентства пробуют успокаивать публику: не тревожьтесь, мол, это тероборона проводит очередные учения, а наши «славные герои» уничтожают мины «агрессора». И тут же сами себе противоречат, сообщая, что в разных местах происходят непонятные взрывы и пожары.

Раньше в Киеве такого не было, началось только после поставок западного оружия и боеприпасов. Что ж тут удивительного, что «терики» и прочая безбашенная публика ими балуется, как хочет. Кстати, их используют не только на фронте, но и в быту, по поводу и без повода. Например, для добычи щебня из карьеров, чем недавно похвастался один из кличковских пабликов: дескать, рванули и насыпали. А чего мелочиться, если оружие дармовое, оплаченное Западом?

Вот только на гуманитарную помощь, на лечение и поддержание народа этот самый Запад дает в сотни раз меньше. Оно и понятно: ведь его задача – пожар войны на Украине поддерживать, а не ее население кормить. Если многомиллиардные потоки тратятся на фугаски, то колбаски дорожают прямо пропорционально.