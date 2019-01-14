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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Киевские будни: ранее судимый обстрелял школу

Киевские полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в дверь школы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонила женщина и сообщила о выстрелах. Правоохранители пообщались с заявительницей, которая сообщила, что работает в школе. Около 22 часов, находясь на дежурстве, в окне она заметила мужчину с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил в дверь и скрылся “, – говорится в сообщении.

С места происшествия изъят предмет, похожий пистолет, предварительно – пневматического действия, и металлические шарики. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места преступления. Им оказался ранее не судимый 50-летний местный житель. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

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