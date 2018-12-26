26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
Киевские будни: водители маршруток пропускают остановки, заказанные на “мове оккупанта”
В Киеве “свидомые” водители маршруток намеренно пропускают заказанные им остановки транспорта, если просьба об остановке звучит не на украинской мове.
Об этом сообщил на своей страничке в соцсети киевлянин Семен Широчин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”,
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“Всем привет из 442 маршрутки. Тут обновление методички. Водитель, судя по всему, ей следует – пропускает остановки, заказанные на мове оккупанта. Пока не вернешь моряков, из маршрутки не выйдешь!”, – написал он.
Также Семен Широчин опубликовал фотосвидетельство.
Довольно характерны комментарии киевлян под этой записью.
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18:43 26 декабряУкраинский вице-премьер осудила Европу за “близорукость” в отношении России
16:35 26 декабряУкраинское ТВ пробило новое дно: Сценарий подрыва Крымского моста
16:11 26 декабряВнимание водителям: Крупное ЧП на трассе Севастополь-Ялта
16:05 26 декабря«Время сидеть на двух стульях прошло»: Почему Россия прижучила экс-соратников Януковича
15:34 26 декабряНовые санкции против России. Чем еще удивит Украина?
15:30 26 декабря«В паническом ужасе покатились на восток от границ Украины полчища агрессора»
15:18 26 декабряСША стравливают Европу и Россию, а Меркель им помогает
14:58 26 декабряСША готовят Украину к сухопутной войне с Россией в 2024 году
14:37 26 декабряСигнал Киеву: Россия начинает масштабные учения на границе с Украиной
14:01 26 декабряПоклонская создает движение прокурорских, которое может стать партией
13:50 26 декабряПоплатились за фейки: В Севастополе депутаты отказались финансировать губернаторское ТВ
13:29 26 декабряВ Минске признали, что проблема в многовекторности
12:58 26 декабряПоклонская начала рубить правду-матку по Донбассу
12:51 26 декабряПоклонская: Если присоединить Донбасс – не надо увеличивать пенсионный возраст в России
12:30 26 декабря«Это как «в» и «на» Украине»: Хунтари бросились на защиту Лукашенко
11:53 26 декабряВ Москве рассказали, как Коломойский пытался договориться
11:27 26 декабряРейтинги губернаторов Крыма и Севастополя обвалились под Новый год
10:56 26 декабряВ Киев из Крыма свезли меджлисовскую агентуру на «курсы повышения квалификации»
10:30 26 декабряПутину предложили создание всемирного реестра русофобов
9:56 26 декабряНа Украине почуяли неладное – Путин может остаться еще на 30 лет
9:38 26 декабряПутину предложили назначать женщин-послов – кого отправят на Украину?
9:06 26 декабряПозиция Зеленского по Донбассу как у бандеровцев – не видит смысла в переговорах с ЛДНР
8:59 26 декабряЭто такие санкции против хунты? Кто-то наращивает гешефт на торговле с Украиной
8:39 26 декабряЗеленский: Порвал с Россией после Евромайдана, а Задорнов и Гусман меня поддержали
0:12 26 декабряУкраинец похвастался: Купаемся в роскоши, Россия ничего не может сделать с хунтой
23:53 25 декабряВопрос Крыма закрыт. Настало время новых территорий
23:37 25 декабряСевастопольский чиновник отказался рассматривать петицию, которую приняли у Путина
23:30 25 декабряВ Донбасс, требовавший воссоединения с Россией, зачем-то предлагают перенести украинское посольство
23:20 25 декабряУкраинский боевик: Россия вернёт нам Крым и Донбасс в 2019 году
22:59 25 декабряДепутат Верховной Рады обматерил Медведева
21:34 25 декабряСоцсети обсуждают покрасневшего Лукашенко после переговоров с Путиным
21:07 25 декабряНе ищите там хороших и плохих: Россия внесла в санкционный список опять не всех предателей
20:10 25 декабряКуратор Севастополя от «Единой России» пообещал поддержать горожан в конфликте вокруг Матросского бульвара
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