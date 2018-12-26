26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Скандал, Транспорт, Украина
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Киевские будни: водители маршруток пропускают остановки, заказанные на “мове оккупанта”

В Киеве “свидомые” водители маршруток намеренно пропускают заказанные им остановки транспорта, если просьба об остановке звучит не на украинской мове.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети киевлянин Семен Широчин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”,

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“Всем привет из 442 маршрутки. Тут обновление методички. Водитель, судя по всему, ей следует – пропускает остановки, заказанные на мове оккупанта. Пока не вернешь моряков, из маршрутки не выйдешь!”, – написал он.

Также Семен Широчин опубликовал фотосвидетельство.

Довольно характерны комментарии киевлян под этой записью.

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