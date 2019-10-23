23.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Киевские чиновники в либертарианском угаре ударили по инвалидам

Кабинет министров Украины намерен лишить предприятия организаций инвалидов льгот в виде освобождения их от уплаты НДС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас происходит в стенах Кабмина? Например, собираются отнять льготы у предприятий инвалидов, обществ инвалидов. Льготы заключаются в том, что они не платят НДС и это делает их продукцию конкурентоспособной. Но понятно, что предприятия инвалидов не преследуют цель получения прибыли, ключевой вопрос – социализация людей с ограниченными возможностями. Но видимо кто-то в либертарианском угаре дошел уже до социал-дарвинизма. Это будет бить по Зеленскому», – предупредил политолог.

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