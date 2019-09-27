Киевские чиновники жалуются на агрессивных пикетчиков Коломойского

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

У офиса Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проходит пикет сотрудников ферросплавных комбинатов, которые требуют установить льготные тарифы на электроэнергию для предприятий «Никопольский завод ферросплавов», «Запорожский завод ферросплавов», «Покровский ГОК», «Марганецкий ГОК» и «Днепроазот», контролируемых олигархом Игорем Коломойским.

Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикет продолжается уже два месяца. «До сих пикетирование состояла в создании шумовых эффектов, окружении здания, блокировании проезда и загрязнения окружающей территории. Но сегодня действия имели новые повороты, требующие реакции правоохранительных органов и широкого круга общественности», – говорится в сообщении НКРЭКУ.

Сотрудники регулятора сообщают, что пикетирующие разбили окно в офисе, никакой реакции правоохранительных органов на это не последовало.

«Митингующие начали барабанить по подоконнику. Сотрудница НКРЕКУ открыв окно попросила это прекратить. В ответ митингующие разбили окно. Реакция Нацгвардии отсутствует. Попытки уменьшить вероятность таких ситуаций и повреждение государственного имущества оказались безрезультатными», – сообщают работники НКРЕКП.

По их словам, члены Комиссии предлагали пикетировщикам отойти на безопасную дистанцию, но в ответ им самим предложили «отойти подальше».

Обращение НКРЕКУ в национальную полицию оказалось безрезультатным – после него на место прибыл юрист-представитель ферросплавного предприятия и потребовал отозвать заявление, угрожая в противном случае подать встречное заявление о якобы разбитую голове пикетчика, который слушал музыку.

Акции под офисом национального регулятора увидели и иностранные коллеги – сотрудники NARUC (Национальная ассоциация членов комиссий по регулированию коммунальных предприятий США) и работники Посольства США в Украине, которые посетили семинар сегодня в здании регулятора.

Регулятор считает вышеизложенные факты недопустимыми и противоречащими Закону о НКРЕКП, и готовит соответствующие обращения в компетентные органы.

Ранее структуры Коломойского через суд приостановили действие тарифа Укрэнерго на июль, чем полностью заблокировали выплаты по “зеленому” тарифу. По мнению экспертов, Коломойский таким образом пытается добиться льготного тарифа на электроэнергию для своих предприятий через угрозу банкротства зеленой генерации.

Повторный же иск относительно аналогичных тарифов на август суд не удовлетворил, после чего администрация заводов в июле привезла в Киев порядка 1000 работников, которые начали митинг возле “Укрэнерго” и НКРЭКУ с требованием установить льготные тарифы для своих предприятия. Как сообщали СМИ, иногородним рабочим платили по 600 гривен суточных.