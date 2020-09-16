Киевские депутаты устроили мордобой в сессионном зале

16.09.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киевском городском совете депутат от ультранационалистической партии ВО «Свобода» Владимир Назаренко напал на коллегу, внефракционного депутата и замглавы Киевсовета Александра Харченко.

Причиной стала неявка Харченко на заседание градостроительной комиссии, где должен был обсуждаться вопрос застройки в районе улицы Телиги и Бабьего Яра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Недовольный отсутствием кворума Назаренко зашел в кабинет к Харченко и буквально выволок его в зал заседаний.

Сам Харченко при этом пожаловался на применение физической силы и потребовал вызвать полицию.

«Полтора часа рабочего времени я ждал начала комиссии в своем рабочем кабинете. Я обращаюсь к представителям полиции: против меня совершено уголовное правонарушение», – заявил Харченко.

Депутат снова попытался покинуть сессионный зал, но националисты не пускали его, после чего завязалась потасовка, которую разнимали прибывшие на вызов полицейские.