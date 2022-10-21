Киевские экономисты недовольны: Мир зависим от российской ядерной продукции

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Новости Украины

Даже наиболее развитые западные страны испытывают зависимость от российского обогащенного урана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила глава Киевской школы экономики (KSE) Наталья Шаповал, отвечая на вопрос, почему России разрешают продавать свое ядерное топливо и работать с атомными проектами в ЕС.

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«Есть оценки, что Россия ежегодно получает 7,5 млрд долларов от экспорта атомных технологий, топлива и услуг. Общий портфель «атомных» проектов России за границей превышает 138 миллиардов долларов. Это крупные инвестиции, делающие зависимыми страны, принимающие услуги от русских. Мир зависим и от их ядерной продукции. В США зависимость от российского урана и обогащенного урана составляет 14-28%, в ЕС – 20-26%», – сказала Шаповал в интервью «Украинской правде».

Тем не менее, по ее словам, санкции против «Росатома» обсуждают.

«Дело в том, что Россия является влиятельной страной на мировом рынке обогащенного урана, однако на рынке сырого занимает около 8%. Есть научные выводы, что для АЭС можно использовать и необогащенный уран, которого достаточно в мире», – говорит собеседница издания.

Впрочем, она прогнозирует, что эмбарго на российское ядерное топливо не будет введено до появления четких сценариев его замещения.

«Украина смогла отказаться от российского урана в пользу продукции американской Westinghouse, а ЕС еще нет. Разрабатывается сценарий, по которому европейцы (страны Евросоюза – ЭП) тоже перейдут на топливо этой компании или будут больше пользоваться необогащенным ураном. Тогда и места для введения санкций будет больше. Сейчас никто не хочет иметь рисковые ситуации на атомных электростанциях», – отмечает глава KSE.

Также она добавляет, что есть страны, которые активно блокируют любые антироссийские инициативы в атомной сфере.

«К примеру, Венгрия, имеющая с «Росатомом» 10-миллиардный проект на строительство электростанции. Есть еще Словакия и Болгария, зависимые от российского обогащенного урана на 100%. Пока не будет замещения, эти страны будут опасаться голосовать за санкции», – резюмировала Шаповал.