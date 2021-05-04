Киевские эксперты анонсируют окончательное прощание с Донбассом

04.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В республиках Донбасса начались процессы, которые обернутся окончательной и бесповоротной потерей региона для Украины. Вслед за принятием доктрины «Русский Донбасс» последует полная синхронизация законодательства ЛДНР и России, а после этого – референдум о вхождении в состав РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последнего времени произошел целый ряд серьезных сдвигов, которые очень негативно будут влиять на процессы реинтеграции [ЛДНР] в состав Украины. В частности, в январе произошло принятие новой концепции на Донбассе, нового видения развития этой территории – там взят курс на создание российской государственности вне Российской Федерации, так они это называют.

Очевидно, что и дальше будет идти этот процесс максимального сближения законодательных, других норм так называемых ДНР/ЛНР с Российской Федерацией приведение всего в соответствие тому, чтобы на каком-то этапе быть готовыми снова провести референдум и присоединиться к Российской Федерации», – заявил Бондаренко.