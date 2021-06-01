Киевские эксперты анонсируют подрыв транзитного газопровода

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

«Газпром» захочет «соскочить» с транзитного контракта с «Нафтогазом» и с этой целью выведет из строя транзитный газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород».

Об этом в эфире «24 канала» заявил президент киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, известный своей проамериканской и крайне русофобской позицией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Они идут по пути создания форс-мажорной ситуации, которая им позволит, как это называется, соскочить. Такую ситуацию очень несложно придумать. Более того, они уже её отработали в 2009 году на примере туркменского газа, поставок из Туркменистана через систему Средняя Азия – Центр. Когда там «случайно» произошел взрыв на газопроводе и потом исследование показало что газопровод старый, изношенный и дальше эксплуатировать его не представляется возможным. И «Газпром» спокойно соскочил с обязательств.

То же самое очень несложно сделать с Украиной и с этим транзитным контрактом между «Нафтогазом» и «Газпромом». Где-то там «случайно» случится инцидент на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Газпром» заявит о том, что после изучения причин и так далее в дальнейшем система не может быть использована для транспортировки Газа. Форс-мажор. И что вы тут сделаете? Ничего.

Можно быть уверенным, что в этом году и ещё, наверное, в следующем, даже если они будут строить «Северный поток-2», всё равно они на полную мощность в эксплуатацию его не введут. В 2021 и 2022 годах они ещё придерживаться будут придерживаться контрактных положений, а дальше будет придуман вариант как соскочить с контракта», – говорит Гончар.