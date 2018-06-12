12.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Россия, Украина

Киевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах


Президент Российской Федерации Владимир Путин сумел расколоть Евросоюз, получить преимущество в Сирии, а к нему на «ковер» ездят западные лидеры.

К такому выводу во время онлайн-интервью на сайте «Гларед» пришел эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему удалось «Северным потоком-2» расколоть на две части ЕС, этим же проектом расколоть ЕС и США. Ему удалось одержать тактическую победу в Сирии, кто бы что ни говорил. Если посмотреть территориально, что было и что стало, и как сегодня расширилась территория, которая контролируется войсками Асада вместе с российскими войсками, то становится очевидно, что Путин действительно там одержал, надеюсь, временную тактическую победу”, – сказал эксперт.

Он также добавил, что Путин активно действует в странах ЕС, где “у него все получается”.

“Пока он выигрывает все больше и больше, прежде всего, на европейском континенте. После того, как к нему в Сочи приезжал Асад, этот кровавый диктатор и убийца, на следующий день у него была Меркель, а через несколько дней в Петербург приезжал Макрон, над которым Путин поиздевался, как над мальчишкой — мол, «если вам надо обеспечить вашу безопасность, обращайтесь, мы готовы». Весь этот контекст говорит о том, что Путин в эйфории, в хорошей позиции, и, безусловно, это создает угрозу для Украины», – заявил Клименко.

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