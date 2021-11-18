Киевские эксперты: Кличко обваливает рейтинг Зеленского

Новости Украины

С 1 января 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве существенно вырастет. Одна поездка в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае обойдется в 20 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако, как подчеркнули чиновники, у киевлян будет возможность сэкономить. Владельцы карты киевлянина смогут платить за одну поездку 12 гривен. Для тех, у кого есть месячный проездной, стоимость поездки составит от 14,1 до 14,5 гривен. Те, кто пользуется электронным билетом, при покупке 50 поездок потратят на одну 15, а при покупке от 1 до 9 поездок – до 20 гривен.

Социально уязвимые слои населения также продолжат пользоваться всеми льготами. Кроме того, все желающие смогут приобрести поездки «про запас» и некоторое время ездить фактически по старым ценам.

Вопрос повышения тарифов уже обсуждается на общественных слушаниях, которые начались 16 ноября и продлятся 15 дней. По словам представителей горадминистрации, тарифы пришлось повысить, чтобы «обеспечить стабильную работу» общественного транспорта и безопасность перевозок.

В эфире телеканала Прямой киевский мэр Виталий Кличко заявил, что столичный общественный транспорт сейчас является «дотационным». По его словам, ситуация в транспортном секторе сложная и цена на проезд «давно не соответствует его себестоимости», поскольку цены на электроэнергию, топливо и расходные материалы постоянно растут.

Известие о подорожании проезда вызвало резко негативную реакцию у киевлян и, очевидно, скоро станет причиной протестных акций и отрицательно скажется на рейтинге местной власти. Оно ударит по бюджету каждого из тех, кто вынужден пользоваться общественным транспортом для поездок на работу. Пользователи социальных сетей считают, что стоимость поездки на коммунальном транспорте значительно выше, чем в некоторых странах ЕС.

Эксперты негативно оценивают решение ККГА. Так, эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля считает, что повышение цен на проезд отразится на рейтинге всех властей, не только мэра Киева.

«Подорожание ударит по рейтингу всех властей, не только Кличко но и Зеленского. Неправильно было бы считать, что для избирателей Киева кто-то окажется более виноватым. Мы видим, что цены на товары и услуги растут, это происходит по всей Украине. Последние социологические опросы свидетельствуют, что рост цен и бедность всё больше и больше беспокоят жители Украины. Стоимость проезда выросла с 8 до 20 гривен, это уж слишком. Это – шоковое повышение для киевлян», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

«При этом происходит существенное падение покупательной способности, происходит девальвация гривны, девальвация доллара. На этом фоне все эти подражания могут привести к началу стагфляция, когда покупательная способность будет безнадёжно уничтожена, и из-за отсутствия покупательского спроса экономика вообще зайдёт в глухой угол тупик», – считает Воля.

По мнению киевского политолога Александра Булавина, от повышения цен на проезд в Киева пострадает не столько Кличко, сколько президент Зеленский.

«Это серьёзно ударит, но не по Кличко. Общественное сознание на Украине устроено так, что подобные действия сильнее отражаются на рейтинге президента, а не на рейтингах глав городов. Это происходит в условиях кризиса, когда и так растут цены на всё, прежде всего, на коммунальные услуги, но также и на товары первой необходимости. И в это время ещё и повышается стоимость проезда, причем существенно. Это ещё снизит рейтинг президента на несколько процентов, добавит ещё больше негатива населения в отношении Зеленского», – подчеркнул Булавин.