Киевские эксперты на почве русофобии впали в конспирологическую ересь

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В подчинении Генштаба РФ состоит специальная военчасть, которая наводит смуту на всю Европу и где только может – гадит западным оппонентам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член правления «Совета внешней политики «Украинская призма» Ярослав Черногор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Хочу отметить высокую адаптацию отдельных проявлений российской информационной активности в странах Западной Европы к местным условиям и использование демократитческих институтов и процедур в своей деятельности.

К примеру, можем взять страну ЕС Испанию, где мы чётко можем проследить, как используя стремление регионов к автономии или даже к самостоятельности, РФ с помощью своих агентов способствовало обострению ситуации. Например, в Каталонии. В Каталонии в очередной раз отметились сотрудники военной части 29155, которая подчинена Главному управлению ГШ ВС РФ. Именно специалисты этой структуры связываются с попытками переворота в Черногории, покушением на болгарского торговца оружием Гебрева, отравлению Скрипалей, взрывам на чешских и болгарских складах боеприпасов», – сочинял Черногор. «К счастью, открытые сообщества, в частности информационное сообщество, даёт возможность проследить активность и с помощью средств OSINT (разведка на основе открытых источников – ред.), эта информация по кусочкам, но складывается. Этот след, как в детской сказке, где идут за крошками, так и мы по этим крошкам можем понять ход событий, и кто за ними стоит», – многозначительно добавил украинский эксперт.