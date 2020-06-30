Киевские эксперты напуганы второй коронавирусной волной

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

Если начнется вторая волна эпидемии COVID-19 и правительство Украины вернет ограничительные меры, то есть большая вероятность того, что оно повторит свои старые ошибки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что можно ожидать от непрофессиональных действий правительства абсолютно все, потому что и в предыдущие три месяца карантина мы увидели полную неготовность властей, полный непрофессионализм.

Возможно, это новый вызов для всех стран, для всех государств, и я это прекрасно понимаю, но, знаете, парализовать работу метро в городах-миллионниках, таких как Киев и Харьков – это конечно, было вверх непрофессионализма, когда весь город стоял, когда чтобы добраться из одной точки города в другую надо было потратить 3-4 часа. Такое было иногда в Киеве.

Поэтому я не удивлюсь, что если опять у нас будет новый виток каких-то ограничительных мер, то все повторится. Конечно, есть надежда, что правительство учет свои прошлые ошибки при введении ограничительных мер, и, возможно, если например, оно и будет ограничивать работу транспорта, то не полностью, а частично – того же метро, чтобы оно работало по графику, а не полностью его останавливать. Потому что у нас и так метрополитен убыточным считается, и он простоял, по сути, три месяца», – сказал Гайдай.