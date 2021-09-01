Киевские эксперты не понимают, что Зеленский подписал в США

01.09.2021 13:33 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Итогами первого дня визита президента Украины Владимира Зеленского в США стали подписание соглашения в области обороны и меморандума с Westinghouse о строительстве атомных блоков, но о конкретном содержании обоих соглашений говорить пока рано.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Из значимых событий первого дня визита Зеленского в США можно отметить посещение Пентагона. Заявляется о подписании соглашения в области обороны, но, думаю, мы не скоро узнаем, что конкретно оно предполагает, поэтому говорить о нём и как-то его оценивать ещё рано», – говорит наш собеседник.

«Из того, что обнародовано, стоит отметить заявление министров энергетики США и Украины о сотрудничестве в энергетике. Также подписан меморандум с Westinghouse о постройке реакторов. Уже называются цифры стоимости этого проекта, но надо понимать, что они носят предварительный характер. По опыту работы Westinghouse в Китае можно сказать, что там сметная стоимость его проектов в ходе их реализации выросла в два раза. В качестве пилотного проекта планируется построить энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции. Вот, собственно, и все итоги первого дня визита Зеленского в США», – заявил эксперт.

«Возможно, если эти блоки действительно будут построены, то это будет и лучше в плане безопасности – лучше уж изначально строить блоки, которые рассчитаны под определённое топливо Westinghouse, чем пихать это топливо в советские реакторы ВВЭР, которые на них не рассчитаны», – сказал Золотарев.