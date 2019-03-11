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11.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Киевские эксперты признали колоссальные успехи России в Крыму

Украинские энергетические эксперты высоко оценили вклад России в энергообеспечение Крыма, который в 2015 году был отключен от подачи электричества со стороны Украины.

Так, в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что успехи полуострова «колоссальные», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что было сделано за три года, то сделано очень много. Объяснение очень простое: потому что это было определено как приоритет со стороны России, это логично объясняется и с политической позиции, и с экономической тоже… Реализация электроэнергетических проектов за три года — это колоссальные успехи. Такие проекты реализуются на постсоветском пространстве, в СНГ во временном лаге до десяти лет», — заявил Корольчук.

С ним согласился директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«За последние несколько лет, действительно, были введены новые мощности генерации в Крыму, поэтому в принципе Крым в ближайшие два-три года сможет сам себя обеспечить электроэнергией, – сказал Омельченко. – Но сегодня говорить о стопроцентной стабильности не приходится».

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