Киевские эксперты пророчат «эвакуацию Запада» и восстановление российского влияния на Украине

12.10.2021 10:21 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия и США могут договориться о постепенном уходе Запада с Украины. Взамен туда снова зайдут российские компании и постепенно будет переформатировано большинство в парламенте.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формальный план – это только один способ реализации договоренностей. Другой способ абсолютно другой. Когда мы не увидим формальных договоренностей. Но просто мы увидим постепенную эвакуацию западных партнеров с территории Украины. И постепенное усиление гарантирования возможностей для развития российского бизнеса в Украине. Например, банковская система начнет восстанавливаться российская, присутствие энергетических компаний – от сетей заправок до «Газпрома» на украинском рынке. И все это будут гарантировать западные партнеры, все это тоже может быть планом, который не будет формально [озвучен]», – считает эксперт.

«Если Россия сделает соответствующие уступки там, где это будет нужно Западу. Много зон, где Западу критически важна позиция России. И это может быть тихое восстановление России – незаметно, без планов, без внесения изменения в Конституцию. Просто в определенный момент мы увидим, что есть финансовая инфраструктура, которая финансирует новые бело-голубые политические проекты, они набрали оборотов, западные партнеры говорят «Да вы что, забудьте о ЕС и НАТО» в 50-й раз нам, и во всей системе постепенно меняется баланс.

А потом, когда баланс поменялся, и в следующем парламенте большинство другое, уже условно бело-голубое, это бело-голубое большинство говорит: «Ребята, у нас нереализованы «Минские соглашения», войну надо остановить. И давайте теперь продвигать через парламент те, старые, «Минские соглашения», – заявил Бортник.