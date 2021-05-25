Киевские эксперты: Шансов остановить «СП-2» больше нет

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина уже никак не может повлиять на достройку «Северного потока-2», на международном уровне все решается без нее. Единственное, что можно было бы сделать чтобы сохранить роль страны-транзитера, это модернизация собственной ГТС, но Украина этого не делает.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик института Growford киевский экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению мы должны таким образом задавать себе вопросы: о чём нас проинформируют, что было решено без нашего участия. Уже пошли сигналы по поводу «Северного потока-2». Изначально было понятно, что он будет достроен, но сейчас об этом заявлено уже фактически на официальном уровне со стороны США. Там осталось достроить 2-3%, он будет запущен если не в этом году то в следующем. Важно, что Украина от этого транзита потеряет. Она уже потеряла, а потеряет еще больше.

Мы транзитировали 90 млрд кубометров российского газа, а сейчас – 40, в 2,5 раза меньше. Было 3 млрд долларов выручки, а сейчас – меньше 1,5 млрд, в два раза меньше. И сейчас, вместо того чтобы считать убытки, необходимо предпринимать действия для новой ситуации. Денег будет еще меньше. Чтобы нас никто не шантажировал, надо газотранспортную систему модернизировать и обновлять.

А согласно финансовому отчету газотранспортной системы за 2020 год, из запланированных денег на обновление и модернизацию газотранспортной системы Украины было потрачено всего-навсего 37% от запланированного. То есть мы говорим о наших убытках, о том, что что-то там решил Путин, о том, что скажет Байден, что говорит Меркель про «Северный поток-2», а сами не готовимся, сами не инвестируем и не модернизируем. Нам надо смотреть, что здесь у нас в Украине», – сказал эксперт.