Киевские эксперты: Украина нагадила всем – все отвернулись

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Из-за бестактности украинских дипломатов, превращающих любое заседание и встречу в базар, Киев рассорился не только со всеми соседями, но и со многими международными организациями.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор киевского Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поссорились со всеми соседями, кроме молдаван и Словаков. Теперь начинаем ссориться с международными организациями. В ПАСЕ наша «звезда» оценок и нравственной ценности сказал, что они все там продажные и грязные.

Я живу недалеко от базара, там бывают дни, когда там примерно такая же риторика, хотя бывает и поприличнее. Можно ПАСЕ проводить в здании Житнего базара, мы когда-то даже получили за него архитектурную премию», – предложил он с иронией.

По мнению политолога Александры Решмедиловой, Украина теряет международные площадки из-за своей ущербной позиции.

«Украина стремительно теряет любые площадки и членства в организациях, оно всё просто тает по причине, например, несвоевременной уплаты взносов, как с ЮНЕСКО, что ужасно.

Если Украина считает, что можно действовать по принципу «назло бабушке отморожу уши» или «куплю билет, но назло кондуктору пойду пешком» – это, конечно, здорово, но это очень ущербная позиция, и дальше двери будут только закрываться, а не открываться, тем более, когда мы говорим о парламентской дипломатии, которая крайне важна и может быть очень эффективна», – добавила эксперт.

В свою очередь, украинский политолог Владимир Воля объяснил, что именно из-за безобразного поведения киевской делегации многие иностранные дипломаты не поддержали Украину и проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

«Наша делегация в ПАСЕ занималась точно не дипломатией, потому что эти люди далеки от понимания политики, ведут себя бестактно, два года подряд обвиняли всех, кто голосует не так, что это «агенты Кремля, продались», по этому поводу даже были ответные возмущения со стороны венгерской делегации, которая, кстати, в этот раз вообще не голосовала, то есть они красиво ушли от этого вопроса.

Дальше, говоря о том, что такое дипломатия, и чем занимается наша делегация. Делегация Азербайджана в полном составе, и в большинстве – делегация Турции. Это вспоминаем «победу» наших шоу-патриотов это делегации по смещению Аграмунта, которого они решили отстранить по теме коррупции, попутно вытянули скандал, который якобы осуществляло руководство Азербайджана по отношению к руководству ПАСЕ. То есть скандал, который уже подзабыли, благодаря нашей делегации и усилиям по смещению этого Аграмунта, вытащили на божий день и началось расследование. То есть фактически, сделали очень некрасивый шаг по отношению к Азербайджану и Турции, а это почти один народ. И вот мы увидели, как это шоу «победа» аукнулась.

Плюс голосовали те, кого наши клеймили как врагов, «агентов Кремля» – Испания и Италия. Германия и Франция тоже получали эти эпитеты в свой адрес, но, тем не менее, у них были другие мотивы для голосования. Примечательно, что в итоге все эти фрагменты сложились в пазл, который позволил провести решение о возвращении полномочий России», – резюмировал Воля.